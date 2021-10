Jetskiër Quinten Bossche uit Oostende is dit weekend wereldkampioen geworden. Dat gebeurde in de Amerikaanse staat Arizona, een speciale plaats voor Bossche.

Want exact twee jaar geleden verloor hij daar bijna zijn been, bij een botsing met een andere jetski.

Maar na anderhalf jaar keihard revalideren is de 26-jarige Oostendenaar helemaal terug. Met de wereldtitel in mei in Thailand, de Europese titel in juli in Polen, en nu de ultieme revanche, het prowereldkampioenschap op datzelfde meer dat hem bijna zijn carrière kostte. In totaal heeft Bossche nu al zeventien wereldtitels, je kunt hem gerust de beste jetskiër aller tijden noemen.