Jeugd blij dat ze mag voetballen

Lachende gezichtjes alleszins vandaag op de grasmat, en ook langs de zijlijn zijn de ouders en grootouders tevreden dat hun kroost kan blijven voetballen. Philip Claus: “Ik denk dat het heel belangrijk is dat ze zich toch ergens kunnen uitleven. Anders blijven ze in de zetel zitten. Het is belangrijk dat ze buiten kunnen en bij hun vrienden kunnen zijn. Het veld is groot genoeg en het is in buitenlucht. Er is nog altijd circulatie van de lucht en het kan op veilige afstand dus ik denk dat dit nog altijd kan."

Bart Van Hoorde, algemeen manager FC Gullegem: “Alle spelers onder de U19 zullen kunnen blijven voetballen. Ook in competitie. Maar ook onze U19 en U21 zullen vriendschappelijke wedstrijden blijven spelen.”

Al is het wel wat improviseren om alles coronaproof te houden.”We gaan geen gebruik meer kunnen maken van de kleedkamers. Daarvoor gaan we onze infrastructuur gebruiken. We hebben een mooi afdak en onze tribune. Daar kan je ook terecht om snel een andere trui aan te trekken of om verse kleren aan te doen. Dat zal lukken.”

De eerste ploeg kan dus niet spelen en traint ook deze week niet. Wellicht werken ze de volgende weken een aangepast programma af.