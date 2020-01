16 jeugdploegen uit heel West-Vlaanderen nemen het tegen elkaar op in het trainingscentrum van voetbalclub Moeskroen. Ze moeten telkens 5 strafschoppen proberen om te zetten tegen Sven D’Hoest. Ex-doelman van Club Brugge en nu bij FC Knokke aan de slag in tweede amateur. Wie de penaltycup uiteindelijk heeft gewonnen, daarvoor moet je dus kijken naar Offside, vanaf 10 februari. Maar spannend was het zeker.