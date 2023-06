Jeugdtalent Romeo Vermant speler van de maand bij Club Brugge

Naar goede gewoonte konden de supporters van Club Brugge opnieuw stemmen voor hun Unibet Player of the Month. Jeugdtalent Romeo Vermant mocht voor het eerst de prijs mee naar huis nemen na enkele sterke prestaties in de Champions' Play-Offs.

De West-Vlaming, geboren in het Duitse Gelsenkirchen en zoon van Sven Vermant, haalde het met 35% van de stemmen. Casper Nielsen (27%) en Bjorn Meijer (17%) vervolledigen de top drie.

Vermant werd begin dit seizoen toegevoegd aan de A-kern na een sterk seizoen bij NXT. Aanvankelijk speelde hij ook nog zijn wedstrijden voor Club NXT in 1B, maar sinds de overheveling van Rik De Mil als T1 krijgt de 19-jarige centrumspits vaker zijn kans in het eerste elftal.

Basisplaats

Op 18 maart debuteerde Vermant in een uitwedstrijd tegen KV Kortrijk, en sindsdien was hij de vaste vervanger van Ferran Jutglà. Op 14 mei blesseerde de Spanjaard zich echter en sindsdien is hij niet meer inzetbaar. Op speeldag 4 van de Champions' Play-Offs kreeg Yaremchuk nog een basisplaats, maar sinds ook de Oekraïener geblesseerd uitviel, is Vermant spits nummer 1. Ondertussen zit hij al aan tien wedstrijden (277 minuten) voor de hoofdmacht van Blauw-Zwart.

Vorige week maakte de spits zijn basisdebuut tegen Genk, en ook vandaag tegen Union lijkt Vermant te gaan starten als diepe spits. Voor de eerste ploeg kon hij nog niet scoren, maar gaf hij wel een assist in de thuisoverwinning tegen Antwerp (2-0). Door zijn goede prestaties zag hij zijn martkwaarde al stijgen naar 900.000 euro.