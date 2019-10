Jochen Deweer wint GP Jules Vanhevel

De wedstrijd lag al vroeg in een beslissende plooi. In twee schijfjes kwam een kopgroep van tien man tot stand. Lotto-Soudal was het best vertegenwoordigd met Belgisch kampioen Florian Vermeersch, Sander De Pestel en Arne Marit. Celestin Leyman van EFC-L&R-Vulsteke was een van de eerste vluchters, samen met Tom Timmermans, Aaron Stockx, Gil D'Heygere, Thibaut De Smet en Alexander Konijn. Jochen Deweer had eerst geprobeerd om alleen de jump te maken, maar dankzij de steun van de Lottojongens en van Molenspurter Lars Van Coppenolle raakte de kopman van Dovy Keukens toch vooraan.

Het peloton kreeg anderhalve minuut aan de broek, en zou de kop van de wedstrijd nooit meer terugzien. In de slotfase ging de slijtageslag gewoon verder. Vijf man bleven over, De Pestel en Vermeersch, Deweer, Timmerman en D'Heygere. Die laatste had na een lekke band teveel krachten verbruikt, en moest samen met Timmermans afhaken.

De Pestel en Vermeersch zetten alle middelen in om Deweer eraf te krijgen, maar die wou niet plooien. En in de spurt met drie legde de 28-jarige Harelbekenaar de twee jonge Lottojongens netjes over de knie.