Ze won de tweede rit en neemt de leidersplaats in het algemene klassement over van Jolien D'hoore. De West-Vlaamse had na haar overwinning op de openingsdag al aangegeven dat ze weinig kans maakte in de heuvelachtige tweede etappe van de OVO Energy Women's Tour tussen Rushden en Daventry, en dat bleek ook. De Belgische kampioene kwam als 94e over de streep in het laatste groepje, op bijna tien minuten van de eerste rensters.