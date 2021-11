Jonas Rickaert, top lead-out en appelsienenplukker

't Kuipke in Gent voelt als thuiskomen voor Jonas Rickaert. De naar Roeselare uitgeweken Waregemnaar won hier 8 jaar geleden als tiener de jongerenzesdaagse aan de zijde van Otto Vergaerde. Dit jaar vormt hij een tandem met zijn Zwitserse ploegmaat Silvan Dillier.

Contract tot 2025

De vooruitgang van Rickaert is jaar na jaar merkbaar. Hij is onmisbaar voor de sprinters in de ploeg als lead-out. Dat heeft ook zijn ploeg Alpecin-Fenix gemerkt. Zij belonen hem met een contract tot en met 2025. Hoeveel renners kunnen dat zeggen? Bijna geen eigenlijk: Pogacar, Evenpoel? "Ja en Mathieu ook. Eerder de kopmannen die een langetermijncontract vastleggen. De ploeg is gewoon blij van mijn werk dat ik doe en de lead-outs die ik doe en ik denk dat ik gewoon een hele goeie rol heb gevonden in de ploeg en dat ik daardoor zo lang kan bijtekenen.

Appelsienenplukker

Rickaert voelt zich duidelijk thuis bij Alpecin-Fenix. Het team haalde als Pro Team maar liefst 33 overwinningen en eindigde in de overwinningenstand op een knappe vierde plaats. Daarin speelt de ploegsfeer ook een grote rol. "Het is gewoon een heel hechte groep. We sturen veel met elkaar, we maken altijd leute. Ze spreken allemaal van the Wolfpack en dat dat een goeie groep is, maar ik denk dat dat bij ons niet anders is. 01:05:01 01:05:10 Misschien moeten jullie ook een bijnaam gaan verzinnen? 01:05:16: ons groepje op Whatsapp noemt de appelsienenplukkers omdat ons losrijdrondje op stage appelsienentour is. Het is niet dat we daar een speciale naam zullen achterzetten. We zijn gewoon Alpecin-Fenix en we willen gewoon zo onthouden worden. "

Nog nooit een col gereden

Afgelopen jaar mocht Rickaert ook proeven van het grote rondewerk. In de Ronde van Frankrijk leidde hij Tim Merlier naar een sprintoverwinning en hij reed ook een week aan de zijde van gele trui Mathieu van der Poel. "Ik ging er met een klein hartje naartoe omdat ik nog nooit een col had gedaan in mijn leven en het is altijd zo afwachten. Ik ben niet het type klimmer dus ik wist niet waar ik ging uitkomen in de bergritten. Ik heb dat zeer goed gedaan voor mijn doen. Ik ben er wel heel goed uitgekomen ook. "