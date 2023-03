Jonas Rickaert viert rentree aan de kust

De 29-jarige Jonas Rickaert viert in de 12e editie van de Bredene-Koksijde Classic zijn rentree in het peloton.

In juni van vorig jaar ging de renner van Alpecin-Deceuninck een eerste keer onder het mes. Er was een heelkundige ingreep nodig aan een vernauwde liesslagader. Rickaert reed in 2022 wel nog de Omloop van het Houtland in Lichtervelde en de Memorial Fred De Bruyne in Berlare, maar in december moest de West-Vlaming alweer geopereerd worden aan diezelfde vernauwde liesslagader.

"Vorige week op training ging alles goed en daarom heeft hij van de medische staf het licht op groen gekregen om de competitie te hervatten. We zullen zien hoe hij zijn eerste wedstrijdkilometers doorkomt", zegt sportdirecteur Rik Van Slycke. "Ik denk dat hij mentaal ook wel klaar voor is om te hervatten. Natuurlijk is er wat bezorgdheid en vooral onzekerheid, maar ik heb er alvast een goed oog in. Aan motivatie ontbreekt het hem zeker niet."

Verwacht wordt dat het in Koksijde opnieuw zal uitdraaien op een massasprint "We zien wel. We zijn hier met een mooie ploeg. Enkele jonge mannen krijgen bij ons hun kans en moeten deze koers wel aankunnen. Dan is er ook de ervaring van onder anderen Edward Planckaert. Veel zal ook afhangen van de weersomstandigheden. Regen en wind kunnen het koersverloop beïnvloeden. Wij willen met onze ploeg alvast koers maken en ons laten opmerken. We zijn hier niet om de hoop groter te maken. We gaan ons uiterste best doen om deze Bredene-Koksijde Classic te winnen."