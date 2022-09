Jonas Rickaert viert woensdag rentree

Eind juni werd Rickaert geopereerd aan een vernauwde liesslagader in zijn linkerbeen. "Na enkele zware maanden en een lange revalidatie ben ik blij te kunnen aankondigen dat ik woensdag zal starten in de Omloop van het Houtland", meldt Rickaert.

"Dit is een grote stap in mijn revalidatie. Ik heb geen hoge verwachtingen. We zullen zien waar ik strand. Ik ben vooral blij terug te kunnen rijden voor Alpecin-Deceuninck."

Lange revalidatie

Na de succesvolle ingreep van eind juni meldde het team van Rickaert dat zijn lange revalidatie zou beginnen met een periode van vijf weken platte rust. Begin juni meldde Rickaert nog dat hij in 2022 waarschijnlijk niet meer in actie zou komen.

"Na vele onderzoeken in het ziekenhuis kwam een knik in een slagader aan het licht. Daardoor krijg ik altijd een vreemd gevoel in mijn linkerbeen", verklaarde Rickaert, die bij Alpecin-Deceuninck vooral als lead-out fungeert voor sprinters Tim Merlier en Jasper Philipsen.

Hij kwam eind maart voor het laatst in actie in Gent-Wevelgem, maar de finish haalde hij niet.