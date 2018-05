Jonathan Delombaerde sprint naar derde plaats in Duisburg

Kajakker Jonathan Delombaerde heeft een derde plaats in de B-finale van zijn tweede Wereldbekertoernooi beet in Duisburg.

De Harelbekenaar trof op de Wedaubaan in Duisburg in de B-finale een olympisch finalist en twee WK-finalisten aan. Verder waren er nog twee sprinters die hem op het WK in 2017 in de B-finale vooraf gingen. Voor Delombaerde was deze B-finale dus een uitgelezen kans om zich in de kijker te peddelen en dat deed de West-Vlaming met verve.

Delombaerde finishte derde na Jonathan Schofield, die de B-finale al in Szeged won, en de Canadees Mark De Jonge, zevende in Rio. Onze landgenoot hield de Argentijn Voisard en de Italiaan Migliolo achter zich en die waren de nummers acht en negen in de WK-finale. Hij sluit deze editie in Duisburg dus af met een eervolle 12de plaats op 45 kajakkers.