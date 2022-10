Jong Cercle blijft aan de leiding na winst in de topper tegen KSV Oostkamp: 2-1

Gisterenavond stond de topper in tweede amateur op het programma: Jong Cercle tegen KSV Oostkamp. Ofwel de nummer één in de stand tegen de nummer twee. Jong Cercle, de winnaar van dit burenduel blijft door de zege leider in de stand.

Jong Cercle is zonder twijfel de revelatie in tweede nationale. Niet alleen de cijfers spreken voor zich: vijftien op vijftien, vijf keer gewonnen en twee keer gelijk gespeeld. Maar ook het voetbal van groen-zwart is van prima kwaliteit. Technisch verzorgd, en toch als team spelen. Na twintig minuten komt de thuisploeg op 1-0. In de tweede helft komt het moment van Teun Wilke. Hij krijgt de bal met heel wat ruimte, schiet in de draai en scoort. Dit is de 2-0 al.

Oostkamptrainer Kurt Delaere brengt dan drie nieuwe spelers in. Een goeie beslissing zo blijkt, want vijf minuten later, is het de ingevallen Zico Claeys die het hoogste klimt. 2-1, Oostkamp kopt zich terug in de wedstrijd maar raakt niet verder. Het blijft 2-1, de teleurstelling bij Oostkamp is groot.