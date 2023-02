Jong Cercle wint met het kleinste verschil van Sparta Petegem

In tweede amateur kreeg Jong Cercle Sparta Petegem over de vloer. Het werd een felbevochten duel tussen de nummer drie en twee in de stand. Bij winst konden de jonkies van Cercle gelijk komen met Petegem.

Een wedstrijd met twee teams die elkaar waard zijn resulteert in veel middenveldvoetbal met weinig kansen. Pas na 23 minuten komt de eerste dreiging van Cercle Brugge. Dré Callens wordt diepgestuurd en probeert de keeper te lobben, maar de bal gaat over.

Op een grote kans van de bezoekers is het wachten tot net voor de rust. Kapitein Rienes Vanborm krijgt de bal diep op rechts, haalt uit met zijn rechter, maar Bas Langenbick houdt zijn netten schoon.

CERCLE DOMINANT

In de tweede helft is het Jong Cercle dat domineert. Tarrio Ximines controleert een voorzet met zijn borst en kan daarbij twee verdedigers uitschakelen. Maar zijn poging gaat onbegrijpelijk naast. Dan opnieuw een voorzet van groen-zwart. Rayan El Bahri zet voor, Dré Callens kan koppen, maar Tom Vandenbossche heeft een prachtige redding in huis.

Maar het is slechts uitstel van executie voor de bezoekers. Op de aansluitende corner blijft de bal hangen in het pak en kan Tarrio Ximines via de paal de 1-0 scoren. Toch blijft het opletten geblazen voor de thuisploeg. De ingevallen Maxim Goemaere kan met zijn snelheid zijn verdediger afschudden en probeert in de korte hoek de keeper te verrassen, maar Bas Langenbick is bij de pinken.

In de absolute slotminuut krijgt Jong Cercle nog een vrije trap op een niet onaardige plaats. Arne De Schepper wil de score nog verdubbelen, maar zijn schot strandt op de lat. En zo wint Jong Cercle met het kleinste verschil van Sparta Petegem.