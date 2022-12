Jong Essevee laat punten liggen in Gullegem

Voor Gullegem was het een belangrijke wedstrijd, want ze hebben als voorlaatste in de stand de punten broodnodig. Gullegem begint sterk: Aaron Dhondt wordt diep gestuurd, kan voorzetten richting tweede paal en vindt daar Robbe Dekiere die de 1-0 binnenkopt. Gullegem domineert de partij en trekt met een voorsprong de rust in.

In de tweede helft komt El Boutaibe tussen de lijnen voor Essevee en die zorgt direct voor gevaar. Hij kan zich doorzetten op de rechterflank, haalt de achterlijn en met een klassieke 45 speelt hij zijn kapitein aan. Arthur Wulleman twijfelt niet en schiet de 1-1 staalhard binnen.

Maar met een gelijkspel zijn de beloften van Zulte Waregem niet tevreden. Na balverlies van Gullegem wordt opnieuw El Boutaibe aangespeeld. Hij zet voor en vindt Youssuf Sylla. Die krijgt veel ruimte en duwt beheerst de 1-2 binnen. In drie minuten tijd zijn de rollen helemaal omgedraaid. Na een dominante periode van de bezoekers, is het opnieuw aan Gullegem. De thuisploeg creëert veel kansen en kan ook langszij komen. Na een corner blijft de bal in het pak hangen. Centrale verdediger Kevin Henneuse scoort de gelijkmaker: 2-2, dat is ook de eindstand.