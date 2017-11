Jong karate-talent op kampioenschap in Wervik

Phoeby Bottin (13) toont wat ze in haar mars heeft op het clubkampioenschap in Wervik. Vorige maand werd ze wereldkampioene bij de meisjes tussen 13 en 14 jaar. Bottin toonde zich onklopbaar en werd tot haar eigen grote verbazing wereldkampioen.

Haar fascinatie voor karate kreeg ze mee van haar zus. Het karate-talent zit dus in de familie. Vorig jaar werd grote zus Shanna al Europees kampioene en bekroond met een West-Vlaamse sportprijs. Toch is het nog te vroeg om te dromen van Olympisch succes, want de talentvolle meisjes doen klassiek karate en geen sportkarate.