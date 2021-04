Jong karttalent uit Kortrijk wint kampioenschap

De jonge kartpiloot Gilles Herman (8) uit Kortrijk heeft afgelopen weekend in het Waalse Mariembourg de dagzege en de leiding gepakt in het GK4-kampioenschap.

Hij staat nu dan ook aan de leiding in het algemeen klassement van de Mini Parilla nationaal-klasse. De eerste race won Gilles, in de tweede race werd hij tweede en ook de derde race won hij. “Ik ben heel blij”, was de logische reactie van de talentvolle snelheidsduivel.

Zijn vader Vic is uitermate trots. Zeker ook omdat Gilles nog onervaren is in de Mini Parilla-klasse. “Aan het einde van het seizoen 2019 hebben we aan twee GK4-wedstrijden meegedaan om erin te komen, om een beetje een gevoel te krijgen met de competitie. Vorig jaar zijn we uiteindelijk zevende algemeen geëindigd in het klassement. Daar deed Gilles zoveel ervaring op dat hij dit seizoen een raketstart had". (Lees verder onder de foto)

Begonnen op zijn vierde

Hoewel hij nog maar acht jaar oud is heeft Gilles al de nodige ervaring als kartpiloot. “Ik was vier jaar toen ik voor het eerst in een kart stapte”, vertelde hij. “Ik ben gaan karten omdat er niet veel sporten waren die ik op mijn leeftijd kon doen. Papa heeft dat ook gedaan en hij zei dat het leuk was.” Vic: “Hij wou een sport in competitieverband doen en op die leeftijd kun je niet gaan tennissen of voetballen. Je kunt eigenlijk nergens terecht. Toen dacht ik: het enige dat ik hem nu al kan aanleren is karten. Toen heb ik een babykartje gekocht. We zijn altijd met zijn tweeën bezig geweest en heel leuke momenten gehad.”

Na een jaar trainen ging hij op vijfjarige leeftijd met zijn vader naar Engeland. Daar mocht hij op die leeftijd al wel clubwedstrijden rijden. “Met de Bambino-kart hebben we enkele keren in de buurt van Londen aan clubkampioenschappen meegedaan. Hij is een paar keer derde geworden. Elke keer een nieuw circuit, dat was leuk. Daarna zijn we begonnen te trainen in een Mini Parilla-kart. Onze deelname aan de GK4 vorig jaar was bedoeld om wedstrijdervaring op te doen. En nu staat hij eerste,” zegt vader Vic.