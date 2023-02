Jonge doelman van Winkel Sport B wordt onwel en sterft

Drama zaterdagnamiddag bij Winkel Sport B. De doelman, Arne Espeel, redt er in de wedstrijd tegen SK Westrozebeke een strafschop maar wordt kort daarna onwel. De 25-jarige keeper wordt nog gereanimeerd maar overlijdt in het ziekenhuis.

Het drama gebeurt in de tweede helft. De doelman kan een penalty stoppen maar vrij meteen daarna wordt hij onwel. Onmiddellijk is duidelijk dat de situatie ernstig is. Hulpdiensten komen ter plaatse en reanimeren de jonge man. Hij wordt overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar overlijdt hij ook.

Het gaat om Arne Espeel, de neef van de Ledegemse schepen Emiel Debusseré, die werkt bij het Ieperse bedrijf Picanol. Zijn broer is tweede doelman bij de eerste ploeg van Winkel Sport.

