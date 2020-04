Andreas zal vandaag in totaal 320 kilometer rijden en een hele dag onderweg zijn. Hij is 16 jaar, woont in Moorsele en wou zichzelf uitdagen.

Dankzij de vele kilometers is Andreas straks in topvorm om het wielerseizoen te hervatten. En met zo’n indrukwekkende rit kan je natuurlijk ook uitpakken op sportapp Strava.