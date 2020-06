Jonge triatleet fietst 8848 hoogtemeters op de Tiegemberg

Hij fietste 8848 hoogtemeters op de Tiegemberg. Everesting houdt in dat je ergens in de buurt een heuvel uitkiest om 8848 meter te klimmen, het equivalent van de hoogte van de Mount Everest.

Maarten Detollenaere zat daarvoor 18 en een half uur op de fiets. "Op het einde werd het wel echt lastig. De Tiegemberg halverwege reed ik telkens op mijn kleinste verzet, maar het was vooral voor het kopje en mentaal dat de uitdaging het zwaarst was." Maarten Detollenaere is een triatleet bij No Limit Team. Net wanneer hij piekte naar de wedstrijden, gooide de coronacrisis roet in het eten. Met zijn fysieke conditie op punt, besloot hij dan maar om de Everesting uitdaging aan te gaan. (Lees verder onder de foto)

Bram Delanghe en Brecht Destoop uit Waregem reden vorig weekend de Everesting Challeng op de Tiegemberg, maar Maarten Detollenaere is de eerste atleet onder de 18 jaar die daarin slaagt.