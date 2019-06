Vandaag organiseren een aantal jongeren uit Elverdinge "De Grote Prijs Elverdinge Ereprijs Era Domus". Dat is een wielerwedstrijd voor niet aangesloten renners (gentlemen).

De start wordt gegeven om 14 uur ter hoogte van café ‘t Vervolg in de Vlamertingsestraat en de aankomst is wat verder ter hoogte van OC Den Elver. Er moeten 11 ronden van 6 kilometer worden afgelegd en er is een afzonderlijk klassement voor - 40 jarigen en + 40 jarigen.