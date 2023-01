Joran Wyseure wint bij de beloften in Koksijde

De overwinning bij de beloften in Koksijde was voor Joran Wyseure.

Wyseure vocht een prangend duel uit met zijn ploegmaat Emiel Verstrynge, en verstevigt zijn leidersplaats in de X2O-trofee. De eerste van het seizoen voor de wereldkampioen, en dat was toch wel een opluchting na een rits ereplaatsen in deze kerstperiode.

Joran Wyseure grossiert in ereplaatsen. De Lichterveldse belofte miste nog geen podium in dit regelmatigheidscriterium.