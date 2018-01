Jordi Condom is nieuwe trainer KSV Roeselare

Van Wijk tekende gisteren een contract bij KV Mechelen, en neemt assistent Fred Vanderbiest mee achter de kazerne.

Condom was tot vorig jaar trainer bij Eupen. In 2016 leidde hij de ploeg uit de Oostkantons voor het eerst in zijn 71-jarig bestaan naar eerste klasse. Begin november werd hij echter ontslagen bij Eupen, en vervangen door Claude Makelele. Condom was als jeugdspeler actief bij FC Barcelona, maar speelde nooit hoger dan de Spaanse tweede klasse. Hij begon zijn trainerscarriére bij de jeugd van Barcelona, en kwam in 2012 naar Eupen.

Condom krijgt bij Roeselare een contract tot het einde van het seizoen, met een opties voor twee bijkomende seizoenen.