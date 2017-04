Jordi Warlop uit Diksmuide is vandaag in Ledegem West-Vlaams kampioen bij de beloften geworden. Hij was de snelste voor Bjarne Vanacker en Arne Verfaillie.

Het provinciaal kampioenschap begon nerveus met een pak valpartijen in de eerste ronde. In de tweede ronde ging een kopgroep van ongeveer 35 renners er samen vandoor. Uit die grote kopgroep ontsnapte even later dan weer een elitegroepje van elf beloften met daarbij vijf man van EFC-L&R-Vulsteke.

En die ploeg leverde ook de nieuwe provinciale kampioen: Jordi Warlop uit Stuivekenskerke bij Diksmuide kwam als eerste over de meet, voor Bjarne Vanacker uit Torhout en Arne Verfaillie uit Brugge.