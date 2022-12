Jordi Warlop wint de Mountainbike Classic in Bredene

In Bredene heeft Jordi Warlop de Mountainbike Classic gewonnen. Dat is een strandrace van ongeveer 40 kilometer. Voor de profs was het vandaag de ideale voorbereiding op het BK.

400 elites en de junioren starten samen in Bredene. De race is 40 kilometer lang en de mountainbikers moeten vier rondjes afleggen tot aan de finish. In de eerste ronde blijft het peloton grotendeels samen, al zijn er wel enkele renners die al proberen een kloofje te slaan. Het is voor iedereen een hele klus om het juiste spoor in het zand te vinden.

Al snel ontstaat er een kopgroep met Klaas Vantornout, Thomas Chamon, Jordi Warlop en Cédric Defreyne. Warlop demarreert en rijdt weg van Defreyne, zijn laatste belager. De Diksmuidenaar die vorige week te horen kreeg dat zijn B&B hotels-KTM het voor bekeken houdt, loopt alleen over de finish en wint de mountainbike Classic Bredene.

Defreyne is tweede en Chamon derde. Vantornout moet tevreden zijn met een vijfde plaats, net achter Massaer.