Joseph Allijns geeft fakkel door, Ronny Verhelst nieuwe voorzitter KV Kortrijk

Joseph Allijns is niet langer voorzitter van KV Kortrijk. Hij heeft beslist om zijn mandaat neer te leggen. Ronny Verhelst neemt vanaf vandaag zijn taken over. Dat meldt KV Kortrijk zelf in een persbericht.

De beslissing van Joseph Allijns werd ingegeven uit persoonlijke overwegingen. “Na 19 jaar voorzitterschap is de tijd gekomen om de fakkel door te geven”, aldus Allijns. “Het is uiteraard geen evidente beslissing, maar het is een beslissing die mede genomen is in het belang van de club. Overigens kan mijn opvolger nieuwe impulsen geven aan onze club. 19 jaar voorzitterschap blijft uiteraard een mijlpaal in mijn leven. Ik wens de club dan ook alle succes toe en ik zal KV Kortrijk altijd in mijn hart dragen.”

Nieuwe voorzitter Ronny Verhelst (57 jaar) is geboren in Kortrijk en heeft een uitgebreide loopbaan in de telecom -en mediasector: “Het is een fantastische uitdaging om verder te mogen bouwen op de stevige fundamenten van deze mooie club. Een club met enorm veel potentieel, dankzij de sterke basis die gelegd werd onder leiding van mijn voorganger. Mijn geloof is groot om verder te kunnen groeien en eigen accenten te leggen, waardoor we deze club nog beter kunnen maken.

Ik kijk er naar uit om spoedig gesprekken aan te knopen met supporters, sponsors, medewerkers, … kortom iedereen die KV Kortrijk een warm hart toedraagt. Zij zijn uiteindelijk KV Kortrijk, om hen draait het, en ik hoop om samen met hen te kunnen werken aan een mooie toekomst voor KVK.” In 2012 en 2013 was Ronny Verhelst voorzitter van de Jupiler Pro League.

Matthias Leterme (algemeen manager): “We hebben veel respect voor de moeilijke beslissing die Joseph heeft genomen. Ik wens persoonlijk en in naam van de club eerst en vooral Joseph te bedanken voor het fantastische werk dat hij heeft verricht voor onze club. Ik kijk met grote dankbaarheid terug op de uitstekende samenwerking tussen ons beiden, en dit gedurende meer dan 10 jaar.

We zijn als club verheugd dat het werk van Joseph zal verdergezet worden door Ronny Verhelst. Iemand met een schat aan ervaring in de internationale bedrijfswereld. Niet zelden pionier bij de bedrijven waar hij actief was, dynamisch en innovatief in de invulling van zijn mandaten. Hij combineert dit met een stevige portie ervaring in de voetbalwereld en hij belichaamt de belangrijke lokale verankering.

Ik ben overtuigd dat zijn inbreng zeer waardevol zal zijn voor KV Kortrijk en al haar stakeholders. Ik kijk er naar uit om samen met Ronny de groei van KV Kortrijk te bestendigen.”