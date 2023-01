Joseph slaat slag op Coast Race Middelkerke

Net voor het Belgisch kampioenschap veldrijden in Lokeren begon, is er ook nog op het strand van Middelkerke gefietst. Door weer en wind en door het zand.

433 renners staan klaar voor 40 kilometer op en rond het strand van Middelkerke. Er staat een sterke wind, maar dat verziekt de sfeer allerminst.

Wind in de rug

En dan gaan we van start voor twee rondes. Met de wind in de rug vlamt het peloton ervandoor. De golfbrekers mogen dan wel de golven stukslaan. Maar dat geldt niet voor het peloton. Dat blijft voorlopig netjes bij elkaar, op één lint getrokken. We halen snelheden van 60 kilometer per uur.

Maar dan draait het parcours 180 graden en komt de wind pal op de neus. Ideaal om een ontsnapping op poten te zetten. Het zijn Joris Massaer en Thomas Joseph die als eerste een gaatje kunnen slaan. Ze vinden elkaar snel en kunnen zo al 20 seconden nemen op een achtervolgende groep met onder andere Timothy Dupont en Klaas Vanthournout.

En in die achtervolgende groep wordt er slag om slinger gedemarreerd, maar niemand die echt wegraakt. De vogels zijn gaan vliegen.

Bij het ingaan van de tweede ronde, zien we nog altijd hetzelfde duo voorop. Daarachter op een 20 tal seconden Timothy Dupont en nog eens 20 seconden daarachter Klaas Vanthournout die net niet kon aanpikken bij Dupont.

Thomas Joseph slaat slag

Bij het stuk tegenwind kunnen Massaer en Joseph dan hun voorsprong uitbreiden. Wanneer ze opnieuw de duinen ingaan, ziet het ernaar uit dat Joseph nog de beste benen heeft.

En dat blijkt ook: Thomas Joseph moet enkel volgen op de technische stukken en kan zo zijn slag slaan bij de eindsprint. 1: Joseph, 2: Massaert

Timothy Dupont komt als 3e binnen op anderhalve minuut en het is uiteindelijk Klaas Vanthournout die de sprint nog wint van het achtervolgende groepje.