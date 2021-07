Josie Nelson wint natourcriterium voor vrouwen in Boezinge

Het natourcriterium voor vrouwen, in Boezinge, heeft geen Belgische zege opgeleverd.

Beloftenkampioene Alana Castrique uit Ploegsteert verloor verrassend in de spurt van de piepjonge Engelse Josie Nelson. Jesse Vandenbulcke eindigde als zesde na een tevergeefse achtervolging. Jesse Vandenbulcke: "Ik ben alleen proberen weg te springen, nadat Mieke Dockx dat had geprobeerd. Ik kon de aansluiting niet maken vooraan en heb gewoon achter de feiten aangereden. Dat is niet zo fijn."