Julie Van de Velde is ontgoocheld na 22e plaats in WK-tijdrit

Julie Van de Velde hoopte na een goed EK op een topprestatie in Australië. Dat lukte niet. "Ik kon mijn vooropgestelde wattages niet trappen onderweg. Dat was wel vervelend. Ik had niet de power in de benen die ik nodig had. Het was echt wel afzien onderweg. Vooral door de vele bochten in het parcours. Na elke bocht moet je opnieuw optrekken en dat maakt het moeilijk om opnieuw in je ritme te komen."

De vrouwen legden in het Australische Wollongong dezelfde afstand af als de heren elite. "Nooit eerder werkte ik zo'n lange tijdrit af", vervolgde Van de Velde na haar race over 34,2 km. "Dat voelde ik wel in de benen. Ik heb alles gegeven wat ik in me had, maar het gevoel was niet top onderweg en dat is wel frustrerend dat je niet de waardes kan trappen die je wil. Ik ben ontgoocheld met dit resultaat."

De Nederlandse Ellen van Dijk volgt zichzelf op als wereldkampioene tijdrijden.Ze legde de 34,2 km met start en aankomst in het Australische Wollongong af in 44:29 (gem. 46,13 km/u). Daarmee was ze 12 seconden sneller dan de Australische Grace Brown. De Zwitserse Marlen Reusser pakte brons op 41 seconden. Voor de 35-jarige Van Dijk is het haar derde WK-goud tegen de klok. De Nederlandse werd voor het eerst wereldkampioene in 2013 in het Italiaanse Firenze. Vorig jaar pakte ze de wereldtitel in Brugge.