Julien Vermote: 'Ik heb nog mijn plaats op het hoogste niveau'

Nog een dag of 100 voor de start van de Omloop Het Nieuwsblad, het begin van het Vlaamse wielervoorjaar. Iets om naar uit te kijken, dat zeker, maar het maakt sommige profs misschien ook wat nerveus. Met name zij die nog geen contract hebben voor volgend seizoen, vaak ook door de gevolgen van de coronacrisis. Guillaume Van Keirsbulck is zo iemand, en ook Julien Vermote. Zijn contract bij Cofidis kreeg geen vervolg, en dus is Vermote op zoek naar een nieuwe ploeg. Want 't is veel te vroeg om nu al te stoppen, klinkt het.