Julien Vermote jaar langer bij Alpecin-Fenix

"Ik had natuurlijk gemengde gevoelens bij het feit dat de ploeg me na mijn besmetting verder op rust zette," zegt Vermote op de website van zijn ploeg. "Maar ik ben dankbaar dat ze me de kans gaven om helemaal te bekomen. Ze geven mij nu een jaartje extra, en daar ben ik heel dankbaar voor. Ze blijven hier geloven in mijn kwaliteiten. Ik denk niet dat veel andere teams een renner zoals in mijn geval nog aan boord zouden houden."

Vermote is op dit ogenblik met zijn ploeg op stage in het Spaanse Benicasem. "Ik heb nog altijd ambitie. Ik wil wedstrijden rijden en mijn teamgenoten helpen."

