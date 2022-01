Julien Vermote siert affiche Kuurne-Brussel-Kuurne, zonder Oude Kwaremont

Zo wordt de Kwaremont geschrapt, omdat die volgens de organisatoren al in teveel koersen zit. Het zwaartepunt verschuift meer naar Wallonië en de hellingen van de 'Pays des Collines'. In totaal zullen op zondag 27 februari 25 ploegen deelnemen in Kuurne-Brussel-Kuurne. Die moeten na de start in Kuurne 13 hellingen overwinnen. De aankomst is voorzien na een ingekorte lokale lus in Kuurne en de onmiddellijke omgeving. Of er publiek aanwezig zal kunnen zijn door de coronamaatregelen, dat zal nog moeten blijken.

Op de affiche zien we een enthousiaste Julien Vermote (Alpecin-Fenix), die dit jaar het gezicht is van KBK. De zege ging vorig jaar naar de Deense ex-wereldkampioen Mads Pedersen. Ook het jaar daarvoor won een Deen: Kasper Asgreen. Op zaterdag 26 februari is er de Kuurne-Brussel-Kuurne Cyclo voor wielertoeristen. De junioren rijden traditioneel hun wedstrijd, ook op zondag.