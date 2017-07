Julien Vermote viert mee met Kittel

Julien Vermote kwam juichend over de streep in Bergerac. De West-Vlaming toonde zich van goudwaarde voor zijn team en had een belangrijk aandeel in het dichten van de kloof op de koplopers.

"Hier moeten we allemaal samen van genieten", reageerde hij. "Vier overwinningen, dat is niet niks hé."Het lijkt allemaal gemakkelijk te gaan, maar ik kan je verzekeren, dat is het niet. Marcel heeft hier hard voor gewerkt, maar het is ongelooflijk om hier vier overwinningen te pakken en we zijn nog maar halfweg. Dit is prachtig en we moeten dit vieren alsof het onze eerste zege is."

"Marcel koerst ongelooflijk relaxed, zodra je die eerste zege pakt, gaat het allemaal wat gemakkelijker, valt de stress weg en hij zit in de vorm van zijn. Ook al had hij vandaag niet gewonnen, dan was dat niet eens een schande geweest, vergeet niet, we hadden al drie overwinningen 'in the pocket'."

Voetjes op de grond

"Marcel rijdt op dit moment misschien wel 10 kilometer per uur rapper dan de rest", lachte manager Patrick Lefevere de tanden bloot. "Ik heb toch die indruk. Als je ziet uit welke positie hij komt, dan zie je gewoon dat hij ongelooflijk sterk is, maar we blijven met de voetjes op de grond. In de Tour kunnen de dingen snel omslaan, iedereen heeft gezien wat er aan valpartijen gebeurd is de voorbije dagen, je kan ook ziek worden. We bekijken het dag per dag en zijn al heel tevreden met deze vier zeges."