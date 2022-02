Met misschien ook Julien Vermote (Alpecin-Fenix) aan de start. U kent zijn verhaal. Lang gezocht naar een ploeg, ziek geweest ook, maar hij is klaar om opnieuw coureur te worden. En daar zal een nieuwe coronabesmetting nu niets aan veranderen. Vermote is positief, maar voelt zich goed. Onze Sander Vannieuwenhuyse probeerde een tijdje geleden in het spoor te blijven.