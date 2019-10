Jupiler Pro League: Top vier bikkelt bovenin

Met Club Brugge - Gent en Antwerp - Standard staan zondag alle ploegen uit de top vier tegenover elkaar. In de kelder van het klassement is het uitkijken naar wat ploeg in crisis Anderlecht doet op het veld van Charleroi.

Paars-wit opent de speeldag vrijdagavond in het Zwarte Land. Na de zoveelste bleke prestatie vorig weekend tegen Waasland-Beveren, waar de recordkampioen op een flets 0-0 gelijkspel bleef steken, gingen de supporters voor het eerst massaal aan het fluiten en roerden ze zich nadien ook aan de poorten van het Lotto Park. Michael Verschueren en Vincent Kommpany hadden inmiddels een naar verluidt "vruchtbaar gesprek" met de harde kern, waarin die laatste beloofden het rustig te houden in het Stade du Pays. Ze eisen wel een reactie van het team na de wanprestatie van afgelopen zondag. Chadli en co weten dus wat hen te doen staat.

Zulte Waregem ontvangt Cercle Brugge

Eupen, Cercle Brugge en Waasland-Beveren, de drie ploegen die in het klassement nog achter Anderlecht staan, komen zaterdag in actie. De Panda's ontvangen in de vooravond KV Mechelen, dat op de vorige speeldag een 0-5 pandoering van Club Brugge kreeg. Eupen deed dan weer vertrouwen op met 1-2 winst tegen Cercle Brugge. De Vereniging trekt naar Zulte Waregem. Waasland-Beveren ontvangt Oostende. In het vierde duel van de avond speelt Kortrijk gastheer voor STVV.

Slag om Vlaanderen

Zondagnamiddag zijn alle ogen gericht op Jan Breydel. Competitieleider Club Brugge ontvangt dan in een nieuwe editie van de Slag om Vlaanderen AA Gent. Blauw-zwart greep dinsdagavond op bezoek bij Real Madrid in de Champions League net naast een historische overwinning. Maar ondanks de late gelijkmaker van Casemiro kreeg het vertrouwen van de troepen van Philippe Clement ongetwijfeld een nieuwe boost. Bovendien genieten de Club-spelers van twee dagen meer rust dan hun collega's uit Gent. De Buffalo's moeten vandaag/donderdag eerst nog Europees aan de bak in Oekraïne tegen Olexandriya.

Hetzelfde nadeel speelt voor Standard, dat donderdagavond op bezoek gaat bij de Engelse grootmacht Arsenal. Zondag om 18 uur wacht dan de clash op het veld van Antwerp, dat niet in de groepsfase van de Europa League geraakte en dus geen midweeks voetbal op het programma heeft. De tiende speeldag wordt zondagavond afgesloten in de Luminus Arena van KRC Genk. De landskampioen ontvangt dan Moeskroen, dat als vijfde in de stand een uitstekende seizoensstart kende. Genk is voorlopig (pas) zevende maar toonde woensdag in de Champions League zijn kwaliteiten door Napoli in bedwang te houden.