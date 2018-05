Jurgen Roelandts wint Gullegem Koerse

Een ware armada aan schoon volk aan de start, dat is Gullegem Koerse. Voor heel wat renners is dit de start van het tweede deel van het seizoen. Een ideale wedstrijd als voorbereiding op al wat volgt, met de Belgische kampioenschappen en de Ronde van Frankrijk als hoofddoelen.

De wedstrijd zelf is vooral een stevige training. 47,9 km/u gemiddeld, alstublieft. Vier renners rijden een hele tijd voorop. Yves Lampaert, de winnaar van vorig jaar, Tiesj Benoot, Baptiste Planckaert en Rémy Mertz. Maar op acht ronden voor het einde is alles te herdoen. Uit het peloton vormt zich een kopgroep van 21 renners met daarbij alle grote namen. Die kopgroep blijft samen tot in de laatste ronde Jurgen Roelandts een beslissende aanval plaatst. De renner van BMC houdt vol en komt solo over de streep. Achter hem wint Greg Van Avermaet de spurt voor de tweede plaats voor Oliver Naesen.