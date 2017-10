Kage bezorgt KV Kortrijk een punt

KV Kortrijk - AA Gent: 1-1

Kovačević mist 1-0

In de eerste helft speelden beide ploegen zeer zwak. KVK kwam amper over de middellijn en kwam niet tot dreigen toe. Naarmate de pauze naderde kon Kortrijk toch een aantal kansen bijeen spelen. Perbet probeerde, maar zijn bal ging in hoekschop. Die kon Kovačević bijna binnenkoppen, maar het been van Asare redde Gent.

Punt tegen ex-trainer Vanderhaeghe

Ook de tweede helft kwam moeilijk op gang. Rond het uur kwam Gent op voorsprong na een goal van Simon. Gent dicteerde nadien het spel, maar vergat om het af te maken.

In de 72ste minuut kwam Kage Van der Bruggen vervangen. Bij zijn eerste balcontact was het onmiddellijk raak en schoot hij de gelijkmaker binnen. Een doelpunt tegen de gang van het spel in want Gent domineerde tot dan.

Nadien kregen beide ploegen nog kansen voor de winning goal, maar de match eindigde uiteindelijk in een gelijkspel. Zo pakt Kortrijk een punt tegen ex-trainer Vanderhaeghe. KVK staat zo momenteel nog steeds in de kelder van de rangschikking op een 13de plaats.

Sint-Truiden - KV Oostende: 1-0

Matige eerste helft

De wedstrijd tussen STVV en Oostende begon veelbelovend. Na twaalf seconden kwam Capon al gevaarlijk opzetten. Lombaerts greep aan de andere speelkant kordaat in wanneer Asamoah de zestien insnelde.

Hierna slabakte de match. STVV begon slordiger te spelen, maar KVO profiteerde hier niet van. Capon kwam nog dicht bij de 1-0, maar zijn poging na een hoekschop ging net over de lat.

Black-out bij Musona

Na de rust kwam er beterschap. Gano en Vandendriessche kwamen beide bijna tot scoren toe. Net wanneer leek dat de match in een gelijkspel ging eindigen, beging Musonde een flater. Hij kopte plots de bal de eigen 16 in. Leagaer strafte de fout genadeloos af en zette de eindscore op de tabellen.

Door dit verlies staat Oostende voorlopig laatste in de Jupiler Pro League.