Kajakker Laurens Pannecoucke (35) maakt comeback

Kajakker Laurens Pannecoucke maakt een comeback. In 2016 hing hij zijn peddel nog aan de haak, maar nu pikt hij die dus weer op. Hij bereidt zich volop voor op het EK in Kroatië.

Pannecoucke nam deel aan de Olympische Spelen van 2012 in Londen. Daar trad hij aan op de 200 meter en de 1000 meter. In 2016 kondigde hij zijn afscheid aan, maar op zijn 35ste keert hij nu terug naar zijn favoriete discipline: de marathon.

En Laurens Pannecoucke is al goed op dreef. Hij heeft er een viertal wedstrijden opzitten die hij allemaal won, in Kortrijk, Gent, Neerpelt en in Eindhoven. Op 22 april neemt Pannecoucke deel aan de World Series in Amsterdam. Straks staat hij ook aan de start van de wereldbeker in Bulgarije en begin juli staat dan de voorlopig belangrijkste wedstrijd op het programma: het Europees Kampioenschap in Kroatië. Pannecoucke droomt van eremetaal. Marathons zijn wedstrijden van ruim 30 kilometer.