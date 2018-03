Play-Off 1

Club Brugge start de play-offs met een thuismatch tegen Racing Genk op paasmaandag 2 april om 18 uur. Op speeldag twee en drie staan moeilijke verplaatsingen naar AA Gent en Anderlecht op het programma.

Play-Off 2

In Play-Off 2 ontvangt KV Kortrijk op de eerste speeldag Waas-Land Beveren. Zulte Waregem ontvangt OH Leuven. In de andere poule Moet KV Oostende op bezoek bij Antwerp.

