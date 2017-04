De superlatieven schieten tekort om het onwaarschijnlijke seizoen van knokke in woorden te bevatten. Vorige week, op drie speeldagen vanhet einde, verzekerde de kustploeg zich van de titel in de 2e Amateurklasse. Tegen Izegem maakte Knokke er een galamatch van: het werd 6-1.

Dat de kustploeg voor de 4e keer in 5 jaar tijd een promotie weet af te dwingen is op zich ongezien. Vooral de 14 opeenvolgende overwinningen, een nationaal record, hebben er toe geleid dat Knokke opnieuw de hoofdvogel afschiet. Aanvoerder Mike Maljers is de enige die een voet heeft in de opmars van 2e provinciale tot op de dag van vandaag. Aan ambitie is er geen gebrek. Ook in de 1e Amateursklasse wil Knokke geen figurantenrol vertolken.