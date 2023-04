Kan Knack Volley Roeselare opnieuw stunten tegen Italiaanse Modena?

Knack Volley Roeselare is er helemaal klaar voor om morgenavond sportgeschiedenis te schrijven. Dan speelt het tegen het Italiaanse Modena de terugwedstrijd in de finale van de CEV-beker oftewel de tweede Europese volleybalbeker.

Intussen is het al 21 jaar geleden dat de Roeselaarse volleybalploeg nog eens de Europese trofee in de lucht mocht steken. Na de 0-3 zege in Italië ligt de weg naar de eindwinst helemaal open.

Golden set

Op training is de strijdlust in ieder geval aanwezig. In een uitverkocht Schiervelde zullen de fans van Knack Roeselare hen aanmoedigen naar eindwinst in de Europese CEV-beker. Als Roeselare twee sets wint in de gewone wedstrijd, dan hebben zij het gehaald. Verliezen ze met 3-0 of 3-1, wil dat zeggen dat er een golden set zal gespeeld worden. De winnaar daarvan mag uiteindelijk de trofee in de lucht steken.

Video-analyse

Vorige week keerde Roeselare met 0-3 terug uit het Italiaanse Modena. De eindzege is nog niet binnen en daarom zet coach Steven Vanmedegael in op video-analyse. "Als je ziet dat je toch een aantal zaken hebt opgemerkt die strategisch keer op keer terugkomen, dan wil dat zeggen dat ik en de ploeg daar veel belang aan hechten. We kunnen dus zeker die kleine details gebruiken."

Morgen zitten in Schiervelde bijna 2.500 supporters en er komen zelfs nog extra plaatsen bij. "Het is ongelooflijk! We gaan sowieso de steun voelen. Op moeilijke momenten zie ik altijd wel interactie met de spelers en het publiek. Het is fantastisch dat wij hier met zoveel mensen achter ons morgen kunnen starten. Ze zullen ons zeker helpen waar het kan", vertelt coach Vanmedegael.