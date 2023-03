Karel Sabbe doet het! Met nog minder dan zeven minuten op de klok haalt hij finish in "zwaarste loopwedstrijd ter wereld"

Karel Sabbe uit Anzegem is er in zijn derde poging in geslaagd om de moordende ultraloop Barkley Marathons tot een goed eind te brengen. Hij finishte in een tijd van 59 uur en 53 minuten.

7 minuten, zo spannend maakte Sabbe het voor supporters, vrienden en familie. Maar toch haalt hij samen met twee andere ultralopers dit jaar de finish. Deelnemers krijgen 60 uur de tijd om de waanzinnige wedstrijd af te werken.

(lees verder onder de foto)

Dat is heel bijzonder als je weet dat in 35 jaar tijd nog maar 15 ultralopers, tot nu, konden finishen in de race. Voor dit drietal moeten we al terug naar 2017 om een finisher terug te vinden op de erelijst.

Voor velen is de Barkley Marathons in de Verenigde Staten de zwaarste ultraloop in de wereld. Deelnemers moeten vijf lussen van in totaal maar liefst 160 km met 18.000 hoogtemeters afleggen in 60 uur tijd.

Hallucinaties en feest op het thuisfront