Karel Sabbe legt laatste loodjes richting record af

Karel Sabbe ligt op koers om het record op de Pacific Crest Trail te verbreken. Die loodzware route loopt door de VS, van de Mexicaanse tot de Canadese grens, en telt meer dan 4200 kilometers. De ultraloper is begonnen aan de laatste Amerikaanse staat op zijn pad, Washington.

Al 39 dagen aan een stuk is Karel Sabbe onderweg van het zuiden naar het noorden van de Verenigde Staten. Ondertussen heeft hij meer dan 3600 kilometer over bergachtig terrein afgelegd. Hij houdt nog twaalf dagen over om ongeveer 650 resterende kilometers af te werken en zo onder het huidige record te duiken. In de virtuele tussenstand met de Amerikaan Timothy Olson, die Sabbes record in 2021 brak, ligt Sabbe na evenveel tijd meer dan 400 kilometer voor.

Donderdag stak de 33-jarige Anzegemnaar de 'Bridge of the Gods' over en betrad hij de laatste Amerikaanse staat op zijn pad, Washington. Een kleine crew begeleidt hem doorheen het hele traject. Zijn vrouw, ouders en driejarige zoon Jack supporteren van begin tot einde.

In maart finishte Sabbe als zeventiende atleet ooit de slopende Barkley Marathons. Via deze link is live te zien hoe ver Karel Sabbe al is geraakt op de Pacific Crest Trail: https://pct.karelsabbe.com/