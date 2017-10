Karim Belhocine trekt naar Anderlecht

Belhocine wordt assistent van de nieuwe hoofdcoach Hein Vanhaezebrouck en tekende voor drie seizoenen. De Franse Algerijn was tot de dag van vandaag sportief directeur bij KV Kortrijk.

De 39-jarige Belhocine was als speler in België actief bij Virton (2005-2008), Kortrijk (2008-2011), Standard (2011-2012), Waasland-Beveren (2012-2014) en AA Gent (2014-2015). Bij Kortrijk werkte Belhocine nog onder Vanhaezebrouck als hoofdcoach. Na afloop van zijn spelerscarrière was hij bij de Kerels achtereenvolgens assistent (2015-2016), hoofdcoach (2016-2017) en sportief directeur (2017).