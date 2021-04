Kasper Asgreen schittert in de Ronde

Weer Wallays in de vroege vlucht

Respect voor Jelle Wallays. Overbodig bij Lotto-Soudal vindt hij al driemaal een plaatsje in de vroege vlucht. Eerst in E3, ook in Dwars door Vlaanderen en nu in Vlaanderens Mooiste. Zeven renners pakken maximaal dertien minuten. De nieuwe UCI-regels doen ook hun intrede vandaag. Je bidon weggooien buiten een afvalzone mag niet meer. Al wordt die door supporters vaak meteen opgepikt. Michael Schär verdwijnt zo uit koers.

Pas 'koers' na 200 km, met Asgreen en van der Poel

De koers blijft 200 km gesloten. De poort naar de finale ligt bij de tweede passage op de Oude Kwaremont. De vluchters hebben er nog een dikke minuut. Maar op de Oude kwaremont toont Yves Lampaert zijn souplesse. Hij gooit de knuppel in het hoenderhok. Alaphilippe schuift mee in derde positie. In het verlengde van de kwaremont zijn het van der Poel en Asgreen die de forcing voeren. Van Aert moet het gaatje al dichten.

Even later al volgt de Pater en ook die liegt niet. Wat een kracht ook daar bij Asgreen, en weer van der Poel vlot mee met de Deen. Van Aert moet opnieuw de zeilen bijzetten, net als de rest.

Alaphilippe op de Koppenberg

In het tussenstuk na de Paterberg is het oorlog. Tim Wellens, Sénéchal, en Pidcock nemen voorsprong richting Koppenberg. Heel slim rijdt Alaphilippe samen met Laporte richting dat groepje. Van Aert en van der Poel zo even in het defensief. Op die Koppenberg demonstreert Julian Alaphilippe. De vroege vluchters worden hier gegrepen. De wereldkampioen komt als eerste boven op het Beest van Melden met Bissegger. Een handvol seconden verder volgen van der Poel, Van Aert en co en die komen ook samen.

Voorin zo de Grote Drie met Bissegger, Tim Wellens, Turgis, Laporte, Haller. In een groepje daarachter (38km) probeert onder meer Sep Vanmarcke nog de kloof te dichten met ook Benoot, Trentin en Vermeersch. Dat lukt maar de bergjes komen snel. En de beslissende vlucht komt er aan.

Taaienberg beslissend

Haller heeft even voorsprong genomen op de anderen en dat is tactisch sterk. Want op de Taaienberg zet eerst Asgreen stevige druk en wanneer weer van der Poel overneemt, kunnen er weinig volgen. Van Aert wel, Alaphilippe ook nog. En op het stuk na de Taaienberg komt - sterk - Dylan Theuns aansluiten. ZO krijgen we zes sterke koplopers met daarbij twee duo's (Haller - Theuns en Alaphilippe - Asgreen). Net voor de Hotond kan enkel Anthony Turgis nog aansluiten.

Met drie na de Hotond

De Hotond is na 230 kilometer altijd een lastige klant. Ook nu weer. Kasper Asgreen zet er bewust een demarrage. Het zijn Van Aert en van der Poel die de Deen kunnen volgen, niet Julian Alaphilippe. De winnaar van E3 schudt zo zijn kopman, de wereldkampioen, af. Deze drie pakken een kleine halve minuut. Achter hen komen Van Avermaet, Vanmarcke en co aansluiten bij Alaphilippe.

Met twee na de Oude Kwaremont

De Oude Kwaremont dan, voor de derde keer. Uit de achtergrond willen Greg van Avermaet en Turgis nog de brug slaan. Voorin is het wachten op een demarrage. Die komt er op het tweede stuk van de Kwaremont. Mathieu van der Poel heeft op dit moment gewacht. Asgreen kraakt in al zijn voegen maar breekt niet. Van Aert moet hier de rol lossen. Kasper Asgreen kan inderdaad nog tot bij van der Poel komen. De Paterberg komt er nog aan, voor de tweede keer. Maar hier komen de twee leiders zij aan zij boven. Van Aert moet er zigzaggen en al 20 seconden prijsgeven.

Asgreen en van der Poel stomen samen op richting streep in Oudenaarde. Achter hen komen vijftien renners samen. Met Van Avermaet en Stuyven en twee West-Vlamingen: Gianni Vermeersch en Sep Vanmarcke. Maar 23 seconden goedmaken blijkt toch teveel op de winnaar van vorig jaar en de winnaar van E3.

De spurt was nijpend. Van der poel leekt het te gaan halen maar blokkeerde plots en zo mocht Kasper Asgreen, na E3, ook in Oudenaarde de armen in de lucht gooien. Wat een voorjaar voor de Deen. Greg Van Avermaet komt als derde op het podium, voor Stuyven. Sep Vanmarcke wordt knap vijfde.