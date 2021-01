Kata Blanka Vas pakt de overwinning in Gullegem

De 19-jarige Hongaarse kampioene haalde het na een solo, die ze opzette nog voor het ingaan van de tweede ronde. In de sprint voor de tweede plaats haalde Inge van der Heijden het net voor een moegestreden Sanne Cant.

Voor Kata Blanka Vas werd het haar 4e zege van het seizoen. Afgelopen woensdag won ze ook al in Bredene. Een pak toppers, zoals wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado, Lucinda Brand, Yara Kastelijn en Denise Betsema bedankten voor deze wedstrijd daags na de GP Sven Nys in Baal.

De Franse kampioene Marion Norbert Riberolle nam de kopstart in Gullegem met in haar wiel onder meer Anna Kay, Inge van der Heyden, Sanne Cant en Kata Blanka Vas. Van der Heijden flitste snel naar de koppositie maar werd opnieuw overruled door Riberolle die er even vanonder muisde met Vas. Anna Kay repte zich naar de twee leidsters.

Nog voor het ingaan van de tweede ronde versnelde Vas. De Hongaarse kampioene sprokkelde snel een voorsprong van 5 seconden bij elkaar op het trio met Riberolle, Kay en Sanne Cant. Van der Heijden volgde op een zakdoek van dat drietal. Op een stuk bergop bleef Cant even haperen waardoor Vas haar voorsprong onmiddellijk verdubbelde.

De Belgisch kampioene herpakte zich vrij snel en voerde de forcing in achtervolging op Vas. De Hongaarse trok de derde ronde in met een bonus van 6 seconden op Cant. Van der Heijden en Kay volgden op 10 seconden en Riberolle moest dan al 17 seconden goed maken. Bij het ingaan van de vierde ronde had Vas haar voorsprong verder uitgediept tot 15 seconden op Cant. Van der Heijden had zich ondertussen ontdaan van Kay. Riberolle volgde al op een halve minuut. Na de zandstrook ging Van der Heijden op en over Cant naar de tweede plaats. De twee maakten er van dan af een verbeten strijd aan voor de dichtste ereplaats want Vas was al zeker van de zege. In een sprint met twee bleek Van der Heijden uiteindelijk net iets sterker dan Cant.

Vas volgt de Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado op als winnares in Gullegem.