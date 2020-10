KBK gaat samenwerken met externe veiligheidspartner

"Dit jaar werd ons parcours al grondig aangepakt en op verschillende plaatsen vernieuwd, hoofdzakelijk in functie van het verbeteren van de veiligheid voor de renners, volgers en publiek", zo klinkt het. "We zetten nu een stap verder en nemen met DORO een externe veiligheidspartner onder de arm. Interactie met enkele van de deelnemende ploegen die hun opmerkingen of aanbevelingen kunnen kenbaar maken, is ook een belangrijke aspect dat de organisatie hoog in het vaandel draagt."

"DORO heeft haar strepen op vlak van veiligheidsondersteuning verdiend in de industrie en bestaat uit een groep van experten die zowel het technische als organisatorische luik van veiligheid optimaliseren, maar ook het menselijk gedrag verbeteren", meldt woordvoerder van Kuurne-Brussel-Kuurne Peter Debaveye. "Het samenwerkingsverband heeft als einddoel een veilige koers te verzekeren door de kennis en wisselwerking van beide partners uit te spelen.

Uiteindelijk zal er een handboek worden opgemaakt met als leidraad een uitgebreide risicoanalyse met duiding van de kritieke preventiemaatregelen. En bij het maken van dat bewuste draaiboek gaan wij ook enkele wielerteams betrekken. Wij willen Kuurne-Brussel-Kuurne nog veiliger maken dan dat onze wedstrijd eigenlijk al was", besluit Debaveye. Kuurne-Brussel-Kuurne wordt daags na de openingsklassieker de Omloop Het Nieuwsblad verreden. Dit jaar ging de zege naar de Deen Kasper Asgreen, die het haalde voor de Italiaan Giacomo Nizzolo en de Noor Alexander Kristoff.