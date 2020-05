Keeper KSV Roeselare: dit doet pijn

Het doek is gevallen over KSV Roeselare als professionele voetbalclub. Het Arbitragehof voor de Sport heeft gisteren beslist dat Roeselare geen licentie krijgt voor 1A of 1B, en zakt naar eerste amateurklasse. Er kan zelfs nog een faillissement volgen.

En dat zal waarschijnlijk afhangen van de eigenaars, de Chinese familie Dai. Als die hun woord houden, en ook bij de amateurs voor het nodige budget zorgen, kan de ploeg blijven voortbestaan.

KV Oostende kroop door het oog van de naald, Moeskroen nog meer, maar Roeselare dus niet. Het BAS is onverbiddelijk, geen licentie voor KSV. Daar hopen ze dat de kritiek die het BAS kreeg, niet heeft meegespeeld. Keeper Wouter Biebauw: "Ik hoop dat dat niet waar is, maar dat gevoel krijg je wel. Je zoekt naar een verklaring, en dan kijk je in die richting. Ik hoop vooral dat we daar niet het slachtoffer van zijn, dat ze voor Roeselare iets strenger geweest zijn dan voor de rest. Maar dat zullen we misschien nooit weten."

De Chinese eigenaars wilden wel een bankgarantie geven voor het nodige bedrag van 2,7 miljoen euro, maar dat niet op een geblokkeerde rekening zetten. Vorig jaar was dat wel nog voldoende voor een licentie, dit jaar niet meer. "Ik denk dat die regelgeving dit seizoen veranderd is. Er moet een deel van het kapitaal gestort zijn, en zij had een bankgarantie gegeven. Dat was niet voldoende voor het BAS, denk ik. We gaan de motivering van het BAS moeten afwachten, maar ik denk dat dat het probleem was."

Een ramp

Bijna alle spelers zijn einde contract, er zal dus een nieuwe ploeg moeten worden gebouwd. Maar vooral voor de medewerkers, en de jeugdspelers, die veroordeeld worden tot provinciaal voetbal, is dit een ramp. "Er zijn heel veel mensen einde contract dit seizoen. Dat is een nadeel, maar misschien is het een voordeel dat je het budget nu volledig kan bepalen. Je kunt zelf beslissen welk budget je aan spelers geeft, en dat is misschien niet slecht voor een nieuwe start in eerste amateur."

"Ik heb ondertussen tien seizoenen bij Roeselare gespeeld. Je bent toch verbonden met die club, en de mensen die er werken. Dat doet heel veel pijn. We hebben iets opgebouwd. De laatste twee jaren waren niet zo simpel, maar we hebben er ons toch doorgesleurd. Dat creëert een band met de mensen rondom ons. Het doet pijn dat dit nu kapot gaat. Ergens hoop ik van niet, dat de band blijft, maar het is toch een stap in de verkeerde richting."

Het bestuur hoopt zo snel mogelijk nieuws te krijgen over de plannen van de familie Dai.

