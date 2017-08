Keisse wint Omloop Mandel-Leie-Schelde

Van bij het begin werd er slag om slinger gedemarreerd. Maar ver reikten de vele pogingen in het begin niet. Tot halverwege de wedstrijd 15 renners het hazenpad kozen. Daarbij voor Quick Step Floors Keisse en de Poolse stagiair Kasperkiewicz, het Lotto NL-duo Wynants-Castelijns, Duijn, De Negri, Kreder, Riesebeek, Peyskens, Vermeer, Boucher, De Jonghe, De Lange, en tot slot een tweetal van Topsport Vlaanderen Van Gestel en Lietaer, de enige West-Vlaming. In een mum van tijd fietsten ze een voorsprong van meer dan een minuut bijeen.

In het peloton maakten de ploegmaats van Dylan Groenewegen jacht en zo kreeg het peloton de leiders in de slotronde nog in het vizier. Maar de vluchters hielden stand en mochten sprinten voor de zege. In die sprint was Keisse de beste en zo pakte hij, na de overwinning in 2010, zijn tweede zege in de Omloop Mandel-Leie-Schelde. Duijn en Wynants mochten mee op het podium.