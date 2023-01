Kelderkraker KVK - KVO levert geen winnaar op

De West-Vlaamse kelderkraker was een duel onder hoogspanning. Bij verlies loert degradatie voor beide ploegen om de hoek, dus waren de supporters massaal op post. Het KVO-bestuur trakteerde zelfs met gratis bussen en gratis tickets. Toch waren het de thuissupporters die als eerste mogen juichen. De Kerels klommen al na 20 minuten op voorsprong door toedoen van Faiz Selemani. Ze zagen zich ruim een kwartier later de verdubbeling van de bonus door de neus geboord na tussenkomst van de VAR wegens buitenspel. Nick Batzner bracht de Kustboys diep in de verleningen van de eerste helft op gelijke hoogte in de slotseconden van de eerste helft.

Late gelijkmaker dwarsboomt Oostends feestje

KV Oostende was veruit de betere ploeg in de tweede helft maar het doelhout en KVK-doelman Vandenberghe hielden de stand lang op 1-1. Thierry Ambrose dacht de bezoekers kort voor affluiten eindelijk nog eens van een zege te laten proeven, maar dat was buiten Habib Gueye gerekend, die in de 89ste minuut een schot van Felipe Avenatti tussen de palen devieerde.