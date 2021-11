Met alle beperkingen en regels is het voor de organisatie moeilijk om een mooie affiche te garanderen. Ex-wielrenner Zico Waeytens ging er normaal zijn debuut maken. De Ledegemnaar stopte in 2019 met koersen en maakte de switch naar het boksen. Mede door corona heeft hij nog geen enkele officiële wedstrijd kunnen boksen.

De kerstmeeting in Izegem is een begrip in de Belgische bokswereld, net als de Allerheiligen meeting waar Delfine Persoon eerder deze maand nog kampte.