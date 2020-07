Kersverse coach Clement: "Cercle komt op perfecte moment in mijn carrière"

Zaterdagmorgen is de Engelsman Paul Clement officieel voorgesteld als nieuwe coach van Cercle Brugge. "Dit komt op het perfecte moment in mijn carrière", zegt Clement.

"Samen met sportief directeur Paul Mitchell en CEO Oleg Petrov hebben we veel kandidaten uit binnen- en buitenland gescreend, uiteindelijk zijn we uitgekomen bij Paul Clement", verduidelijkte Cercle-voorzitter Vincent Goemaere op de persvoorstelling.

"We zijn ervan overtuigd dat we samen met hem heel mooie sportieve resultaten zullen neerzetten, op korte en lange termijn. Zijn ervaring met het begeleiden van talent en het behalen van resultaten op topniveau kan en moet voor Cercle een belangrijke boost zijn." Clement tekende een contract voor drie seizoenen.

Perfect moment

Clement is klaar voor de uitdaging bij Cercle. "De voorbije periode heb ik nagedacht over zowel goede als minder goede ervaringen in het verleden. Ik heb ook het moderne voetbal bestudeerd en hoop mijn nieuwe inzichten toe te passen op Cercle Brugge", aldus Clement.

"Er waren andere aanbiedingen, ook als assistent op hoog niveau, maar ik wil verdergaan als hoofdcoach en wachtte op de juiste uitdaging. En die vind ik hier, met de ideeën die aanwezig zijn bij Cercle en de manier waarop deze club verder zal uitgebouwd worden samen met AS Monaco. Dit komt op het perfecte moment in mijn carrière."

Eerste uitdaging

Zaterdagnamiddag om 16u zal Clement al toekijken hoe zijn troepen presteren in de eerste oefenwedstrijd op bezoek bij Zulte Waregem. Vanaf maandag leidt Clement de trainingen.

